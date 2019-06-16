Артиллерия Петра I и мастерская мечей: исторические проекты получат деньги

Москва, , 16:26 — REGNUM В Москве 16 июня на фестивале «Времена и Эпохи» состоялась церемония награждения победителей конкурса исторических проектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Призы получили девять проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Костромы, Пензы и Озёрска (Челябинская область). Размер вознаграждения составил 1 млн рублей, которые направят на реализацию проектов.

«Лучшими из лучших в этом году признаны девять проектов — это два справочника (по старинным тканям и по истории викингов), цикл фильмов по экспериментальной археологии, две мастерские (по созданию реплик старинных деревянных колёс и по изготовлению мечей, характерных для периода становления Древнерусского государства), проект воссоздания орудия полевой артиллерии русской армии первой половины XVIII века, проект воссоздания удивительного театра «глинянок», реконструкция поселения уральских золотодобытчиков XIX века и реконструкция военно-полевой хирургии Великой Армии Наполеона», — рассказали организаторы конкурса.

Поддержку получит, в частности, проект справочника с научными данными о тканях, которыми торговали в XVII веке. Будет представлен словарь текстильных терминов XVII века и краткий путеводитель по наиболее важным музейным коллекциям, где можно посмотреть на ткани этого периода. Предусмотрен и онлайн-формат издания.

Книгу по истории викингов дополнят мультимедийным приложением для молодой аудитории. Это образовательный проект. Приложение позволяет взаимодействовать с данными — выполнять задания героев, развивать память и догадливость.

Проект «20 дней в эпохе бронзы» — первые в России циклы научно-просветительских фильмов об археологической реконструкции быта людей эпохи неолита и раннего бронзового века на территории Ростовской области. Первый цикл уже снят, премьера состоится летом 2019 года.

Проект из Пензы планирует создание мастерской по изготовлению копий деревянных колёс с 4 тысячелетия до нашей эры до XX века. Производство будет оснащено как современными, так и аутентичными станками и инструментами для производства колес. Другая мастерская, из Екатеринбурга, воссоздаст процесс изготовления мечей, которые использовались в период становления Древнерусского государства. Образцы будут взяты из Гнездовского археологического комплекса.

Реконструкторы Петровской эпохи изготовят трёхфунтовое полевое орудие, которое использовалось русской армией в Северной войне и во многом определяло тактику сражений.

Также победители конкурса готовят полное и доскональное воссоздание системы медицинской помощи, придуманной французским военным хирургом Домиником Жаном Ларрейем в армии Наполеона, реконструкцию поселения уральских золотодобытчиков XIX века, а также создание театра из глиняных фигурок, который когда-то придумал костромской художник и фольклорист Ефим Честняков.