В Москве проходит митинг под лозунгом «справедливость для всех»

Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве на проспекте академика Сахарова проходит согласованный митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех», который был организован главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, журналисткой Екатериной Винокуровой и главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный митинг был организован после того, как в отношении журналиста портала Meduza Ивана Голунова было прекращено уголовное преследование по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Напомним, что против Голунова были выдвинуты эти обвинения после того, как он был задержан и у него якобы обнаружили наркотики. Затем наркотики были обнаружены у него на съемной квартире в Москве.

Однако затем после проведения всех экспертиз вяснилось, что Голунов наркотики не употреблял и даже не прикасался к тем наркотикам, которые были у него якобы найдены. Все обвинения с него были сняты.

Ряд внесистемных оппозиционных сил 12 июня попытался провести несанкционированный митинг в Москве в поддержку Голунова. Несколько сотен человек были задержаны.

Сегодняшний митинг согласован, но участвуют в нем несколько сотен человек.