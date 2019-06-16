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Сквер в Екатеринбурге исключат из списка площадок под храм

Общество

Опрос проведут в сентябре

Сквер в Екатеринбурге исключат из списка площадок под храм
Иллюстрация: Екатеринбург.рф
Сквер возле Театра драмы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Сквер возле Театра драмы в Екатеринбурге исключат из списка возможных площадок под храм Святой Екатерины. Об этом журналистам заявил председатель городской думы и глава рабочей группы по подготовке опроса Игорь Володин.

Опрос может быть проведён в сентябре. А сквер будет исключён из списка вариантов на ближайшем заседании рабочей группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Кирилл 16 июня официально заявил о том, что епархия отказывается от планов строить собор в скандальном месте. При этом он добавил, что новое место должно быть достойным святости Святой Екатерины.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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