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Медведев поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Общество

Председатель правительства РФ поблагодарил медиков за их нелёгкий, но важный труд

Медведев поздравил российских медиков с профессиональным праздником
Иллюстрация: 20 лет без СССР
Медицина

Москва, 16 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Российских медиков поздравил с Днём медицинского работника председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма опубликована 16 июня на сайте правительства России.

Медведев отметил, что День медицинского работника — это повод для всех ещё раз выразить свою огромную благодарность и уважение российским медикам, которые отдают своей крайне напряжённой работе все свои силы и талант.

Также Медведев подчеркнул, что российские медики делают всё, чтобы сохранить главное, что есть у человека, — его здоровье и жизнь. Приходя на помощь людям в трудные минуты, работники медицины совершают всё возможное и невозможное, проявляя такие человеческие качества, как сострадание и благородство, выдержку и решительность, чуткость и доброту.

Кроме того, Медведев упомянул о национальном проекта «Здравоохранение» к реализации которого приступили в России и который позволит, по мнению Медведева, сделать эту сферу современной, сильной и высокоэффективной.

Медведев поблагодарил всех российских медицинских работников за нелёгкий, но очень важный труд, за верность делу и пожелал им здоровья, успехов и всего наилучшего.

Напомним, День медицинского работника отмечается в СССР и в Российской Федерации в третье воскресенье июня. Вместе с Россией этот праздник отмечают ещё пять стран: Белоруссия, Армения, Казахстан, Украина и Молдавия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии в Великом Новгороде ко Дню медицинского работника мемориальной доски Заслуженному врачу Российской Федерации, Почётному гражданину Великого Новгорода Изяславу Шульману.

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Профессиональные праздники
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