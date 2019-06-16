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Более 100 тысяч интуристов посетили Крым с начала 2019 года

Общество

Среди них туристы из стран Евросоюза и США

Более 100 тысяч интуристов посетили Крым с начала 2019 года
Иван Айвазовский. Вечер в Крыму. 1895 г

Симферополь, 16 июня 2019, 10:28 — REGNUM  С начала 2019 года Крым посетили уже более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Европейского союза и США, которые ввели против полуострова санкции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В период с января по май 2019 года уже более 100 тыс. иностранных туристов приехали отдохнуть на полуостров. Из них 4 тыс интуристов — из стран Евросоюза и США, рассказал Черняк.

Он отметил, что наибольшее число иностранных туристов едет с Украины.

Также чиновник отметил, что услугами черноморского круизного лайнера «Князь Владимир», который совершает круизы вдоль черноморского побережья Кавказа и побережья Крыма, воспользовались организованные туристические группы из Германии, Китая, Сербии, Вьетнама и ряда других иностранных государств.

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Туризм в Крыму
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