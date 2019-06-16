Более 100 тысяч интуристов посетили Крым с начала 2019 года

Симферополь, , 10:28 — REGNUM С начала 2019 года Крым посетили уже более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Европейского союза и США, которые ввели против полуострова санкции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В период с января по май 2019 года уже более 100 тыс. иностранных туристов приехали отдохнуть на полуостров. Из них 4 тыс интуристов — из стран Евросоюза и США, рассказал Черняк.

Он отметил, что наибольшее число иностранных туристов едет с Украины.

Также чиновник отметил, что услугами черноморского круизного лайнера «Князь Владимир», который совершает круизы вдоль черноморского побережья Кавказа и побережья Крыма, воспользовались организованные туристические группы из Германии, Китая, Сербии, Вьетнама и ряда других иностранных государств.