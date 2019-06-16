День Святой Троицы отмечают православные христиане

Москва, , 09:35 — REGNUM Сегодня, 16 июня, православные христиане отмечаю День Святой Троицы или Пятидесятницу — это один из самых важнейших для христиан праздников.

Православные церкви празднуют День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность бога.

В канун Дня Святой Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя в Москве провел всенощное бдение. Сегодня он должен провести литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Данный праздник считается и Днем рождения Церкви, так как после распятия Христа апостолы не потеряли веру и отправились проповедовать по всему известному тогда миру.