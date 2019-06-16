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В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Общество

Заведено уголовное дело

Махачкала, 16 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Дагестану.

По предварительной информации, организованная группа предпринимателей и должностных лиц муниципального учреждения города Махачкалы, отвечающих за поставки продуктов в в школы и детские сады, похитила бюджетные средства на сумму более 70 миллионов рублей.

Предварительно установлено, что бизнесмены в сговоре с должностными лицами поставляли в образовательные учреждения сливочное масло с добавлением пальмового, которое закупали по цене 90 рублей за килограмм, а в школы и детские сады это масло реализовывалось уже по цене 300 рублей за килограмм. Совместная деятельность предполагаемых злоумышленников продолжалась с 2016 по 2018 годы

Начато расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренным в статье о мошенничестве. В отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении на семь лет лишения свободы депутата Заксобрания Пермского края Егора Заворохина. Он признан виновным в хищениях на общую сумму более 143 млн рублей.

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