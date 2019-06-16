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Губернатор Кузбасса пообещал переселить жителей Кисилёвска

Общество

Ранее они попросили убежища в Канаде

Губернатор Кузбасса пообещал переселить жителей Кисилёвска
Иллюстрация: Ako.ru
Сергей Цивилёв

Кемерово, 16 июня 2019, 07:44 — REGNUM  Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев после того, как он посетил город Кисилёвск, жители которого обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, принял решение о переселении этих семей. Об этом Цивилёв написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Цивилёв рассказал, что приехал в Кисилёвск и осмотрел вместе с жителями место, где из-под земли идёт дым. Оказалось, что из этого места вывезли горящую свалку, но проблема так и не была решена до конца и земля всё ещё дымится, отравляя всё вокруг.

«Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями», — пишет губернатор.

Он также отметил, что условился встретиться с жителями в начале августа этого года. Также чиновники начнут подготовку документов для переселения уже сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Кисилёвска обнародовали на видеохостинге YouTube видеообращение, в котором попросили у премьер-министра Канады Джастина Трюдо убежища. Они объяснили свои просьбу тем, что экологическая ситуация в их городе совершенно катастрофическая. Фактически город находится рядом с огромным угольным разрезом, где идёт добыча. Кроме того под частью города находится частично вывезенная мусорная свалка, которая в данный момент медленно горит.

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