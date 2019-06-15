Более 4 тысяч школьников в Москве посетили «Исторические субботы»

Москва, , 23:57 — REGNUM Более четырёх тысяч московских школьников приняли участие в образовательном проекте «Исторические субботы», об этом 15 июня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в течение учебного года учащиеся посетили мультимедийные площадки шести музеев столицы. В правительстве Москвы отмечают, что в их работе были использованы «современные технологии, например, голограммы, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями» и многие другие, что является немало важным фактором в привлечении внимания и развитию заинтересованности у современной молодежи.

«До конца лета пройдут еще две «Исторические субботы». Они завершат цикл учебного года, состоящий из двух сотен мероприятий», — отмечается на портале.

Напомним, проект «Исторические субботы» был разработан Государственным историческим музеем и Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке министерства культуры России и стартовал 8 сентября 2018 года. Создатели проекта видят его миссию в стимулировании интереса к изучению и исследованию истории России и её героического прошлого.

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