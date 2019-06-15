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Медведев поздравил сотрудников Рязанского музея-заповедника

Общество

Глава правительства отметил серьезную научно-исследовательскую деятельность музея и его культурно-просветительные проекты

Медведев поздравил сотрудников Рязанского музея-заповедника
Максим Шанин
Рязанский кремль

Москва, 15 июня 2019, 22:03 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который отмечает свое 135-летие, об этом 15 июня сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр в опубликованной на сайте телеграмме отметил, что музей ведет серьезную научно-исследовательскую деятельность и реализует культурно-просветительные проекты. Отдельно, в сообщении был отмечен профессионализм сотрудников музея в сохранении и возрождении историко-культурного наследия.

«Важно, что вы активно используете современные технологии, которые позволяют совершить яркое виртуальное путешествие по экспозициям музея-заповедника», — отметил Медведев.

Напомним, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник относится к одним из старейших музеев России. Музей ведет свое начало с 15 июня 1884 года.

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