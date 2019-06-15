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В Екатеринбурге оценили забор, снесённый во время протестов против храма

Общество

Возбуждено и расследуется уголовное дело

В Екатеринбурге оценили забор, снесённый во время протестов против храма
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Уголовное дело

Екатеринбург, 15 июня 2019, 20:44 — REGNUM  Ущерб от повреждения участниками протеста против храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге составил 923 205,20 рубля. Оценку провело ООО «Храм Святой Екатерины», сообщил на своей странице в Facebook адвокат Дмитрий Палтусов.

Он напомнил, что 17 мая по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Отметим, что о фигурантах официальной информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные протесты против храма Святой Екатерины были в сквере у Драмтеатра с 13 мая по 16 мая. В первый день толпа, собравшаяся в сквере под видом прогулки, повалила временное ограждение. Правда, через несколько часов защитникам стройплощадки удалось оттеснить противников храма и восстановить забор.

Также ограждение снесли 14 мая. Часть секций погнули и утопили в пруду.

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