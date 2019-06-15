В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse

Москва, , 19:24 — REGNUM Жителям Москвы и посетителям концерта рок-группы Muse, который пройдет в спорткомплексе «Лужники», рекомендовали купить заранее билеты на поездку в метро, сообщается 15 июня на официальной странице московского метрополитена в социальной сети Twitter.

Эта просьба связана с тем, чтобы избежать давки и длинных очередей на кассах станций метрополитена.

«В 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы Muse, — сообщается на официальной странице. — До спорткомплекса удобнее добираться через станции «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК «Лужники». <…> Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия».

В сообщение также говорится, что на станциях метро, находящихся вблизи от «Лужников», могут быть введены временные ограничения входа и выхода.

Напомним, рок-группа Muse выступает в столице в рамках своего международного турне в поддержку нового, восьмого, альбома Simulation Theory, вышедшего в прошлом году.