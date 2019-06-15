Олимпийский день прошёл в Чите

Чита, , 18:41 — REGNUM Около 1000 человек приняли участие во Всероссийском Олимпийском дне, который прошёл 15 июня в Чите. На главной площади города была организована спортивная программа с фитнес-разминкой, показательными выступлениями спортсменов и с различными состязаниями.

«Олимпийский день проходит по всей России. И не только для приобщения как можно большего числа людей к занятиям физической культурой. Это своеобразное продвижение идей и ценностей олимпизма, которые помогают не только в спорте, но и в жизни», — открыл мероприятие министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок, были вручены золотые значки ГТО, также состоялся забег и заезд на велосипедах на олимпийскую милю, сообщается на официальном портале информации Забайкальского края.

«Спорт в моей жизни присутствовал и присутствует постоянно. Это то, что даёт дополнительную энергию, мотивацию, воспитывает много тех качеств, которые не относятся к физическим: волю, командный дух, стремление к совершенствованию. Приятно, что сейчас всё чаще проводятся массовые спортивные мероприятия, подобные этому, которые, возможно, хотя бы для кого-то станут первым шагом к более серьезным занятиям спортом», — отметил участник группы велолюбителей Павел Тарасов.

Отметим, что глава Забайкальского края Александр Осипов неоднократно подчеркивал, что для правительства края развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов работы, необходимо как можно больше людей привлекать к активному и здоровому образу жизни, проводить мероприятия на открытом воздухе с большим количеством участников.

«Очень хорошо, что люди хотят и активно занимаются спортом, наша задача — их поддержать. По различным программам и проектам региону будут выделены существенные средства на строительство, ремонт, оснащение спортобъектов. Будем стремиться как можно быстрее реализовать эти проекты», — сказал глава региона.

В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста в текущем году более 225 миллионов рублей будет направлено на развитие физкультуры и спорта. Появятся 20 универсальных спортивных площадок, отремонтируют 9 спортивных объектов, установят 34 уличных тренажера.

Целью регионального национального проекта «Спорт — норма жизни» также является повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. В 2019 году по проекту краю будет выделено более 204 миллионов рублей. На эти средства обустроят 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», создадут два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В 2019 году в пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь. На проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий выделено 11 миллионов рублей.

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