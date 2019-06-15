В Калужской области проходит всероссийский фестиваль авторской песни

Калуга, , 17:24 — REGNUM Всероссийский фестиваль авторской песни и туризма проходит на турбазе «Летучий корабль», что на окраине деревни Малые Савки Кировского района Калужской области. Об этом сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

По их словам, фестиваль призван обратить внимание собравшихся на жанр авторской песни, показать истинные семейные ценности, увидеть интересные новинки в сфере автомобильного туризма.

В рамках мероприятия организованы выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы по народным промыслам и спортивно-туристическим дисциплинам. Детей и взрослых пригласили посетить ферму с дикими кабанами, проживающими в естественной среде обитания.

Компании-партнеры организовали тесты каяков и SUP-бордов, проведут соревнования по волейболу и городкам.

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