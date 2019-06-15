В Латвии больше не будет школы имени Пушкина

Рига, , 17:17 — REGNUM Городская дума города Лиепая большинством в десять голосов против трёх поддержала предложение о лишении 2-й средней школы имени Александра Пушкина. Теперь школа будет называться «школа Лиедага». Решение объясняется объединением двух школ в одну, но оно почему-то совпало с празднованием 220-летия со дня рождения поэта, которое отмечается 6 июня по новому стилю.

Дума не приняла во внимание доводы депутата от русскоязычной партии «Согласие» Людмилы Рязановой и предъявленное ей письмо с просьбой сохранить имя школы, подписанное родителями учеников. Письмо подписали 121 человек.

«В год, когда многие люди мира отмечают 220 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, комиссия по объединению двух лиепайских средних школ предложила переименовать объединенную школу и дать новое название Лиедага! Достойный подарок!» — приводит слова Рязановой «Голос Балтии».

Реформа образования в Латвии, о которой было объявлено в конце 2018 года, подразумевает радикальное сокращение преподавания на русском языке. Старшие классы будут полностью переведены на латышский. При этом на русском языке говорит не менее 37% населения страны.