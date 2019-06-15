«В Белоруссии можно победить, если быть настойчивым и идти до конца»

Минск, , 17:05 — REGNUM «Собственно, это победа доказывает, что если с самого первого дня президентства Лукашенко люди сражались бы за свои права и, в первую очередь, право решать самим и выбирать, то это была бы совсем другая история Беларуси за последние 25 лет», — заявила ИА REGNUM лидер белорусского Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач, оценивая успех жителей Бреста в борьбе за своё право жить в экологически безопасной среде.

Инфоповод: Брестчане победили в борьбе за жизнь без свинца

Напомним, 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис своим распоряжением приостановил строительство аккумуляторного завода компании ООО «АйПауэр» в Бресте. Решение стало итогом почти двухлетней борьбы жителей города. Они провели почти 200 митингов и пикетов, собрали десятки тысяч подписей и добились встречи с руководителем местной бюрократической вертикали, по итогам которой и было принято решение.

«Из нашей практики, когда люди настроены серьезно, то власть отступает, — сказала Карач. — Это не в первый раз, когда власть отступает, но в первый раз, когда власть так сильно не хотела отступать, что в ход шли и уголовные дела, и фальсификации, и нон-стоп задержания, и штрафы, и угрозы отобрать детей. Т. е. власть перепробовала все методы и отступила, понимая, что проиграла».

По словам лидера МЦГИ «Наш дом», практика показывает, что бюрократия не довольствуется поражением и «попытается взять реванш через какое-то время». Если же общественность снова проявит настойчивость, то бюрократия «отступит на какое-то время опять».

«Наша власть всегда проверяет границы возможного и то, что она может или не может переступать», — констатировала Ольга Карач.

Она отметила также: «Практика показывает, что в Беларуси можно победить — нужно только быть настойчивым и идти до конца».