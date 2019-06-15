Суворовское училище в Петербурге выпустило 66 будущих офицеров

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище в субботу, 15 июня, состоялась торжественная церемония 63-го выпуска воспитанников этого военного учебного заведения общего образования, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ней приняли участие родители окончивших училище в этом году молодых людей и выпускники СВУ прошлых лет. В 2019 году училище выпустило 66 суворовцев, причем 17 из них закончили учёбу с золотой медалью.

Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий вручил лучшим выпускникам училища золотые медали за отличное окончание учёбы, а также наградил педагогов и офицеров СВУ.

«Помните, что Суворовское военное училище для вас только начало большого пути служения Родине! Здесь вы получили прекрасное образование! Отрадно, что все вы выбрали военные вузы для дальнейшей учёбы — страна обретёт в вас верных защитников!» — обратился к суворовцам генерал-полковник Александр Журавлёв.

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище обучаются мальчики с 12 до 17 лет. Суворовцы живут на территории училища, изучают школьную программу и основы военной подготовки. Это учебное заведение за период своего существования выпустило более 13 тысяч воспитанников.

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