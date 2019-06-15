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Суворовское училище в Петербурге выпустило 66 будущих офицеров

Общество

Из них 17 суворовцев окончили училище с золотой медалью

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Суворовское училище в Петербурге выпустило 66 будущих офицеров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Указания суворовцам

Санкт-Петербург, 15 июня 2019, 17:21 — REGNUM  В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище в субботу, 15 июня, состоялась торжественная церемония 63-го выпуска воспитанников этого военного учебного заведения общего образования, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ней приняли участие родители окончивших училище в этом году молодых людей и выпускники СВУ прошлых лет. В 2019 году училище выпустило 66 суворовцев, причем 17 из них закончили учёбу с золотой медалью.

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Выпускник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выпускник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
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Санкт-Петербургское Суворовское военное училище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище
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Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
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Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церемония 63-го выпуска воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища

Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий вручил лучшим выпускникам училища золотые медали за отличное окончание учёбы, а также наградил педагогов и офицеров СВУ.

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Суворовцы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Суворовцы
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Вручение дипломов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вручение дипломов
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Вручение дипломов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вручение дипломов
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Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска

«Помните, что Суворовское военное училище для вас только начало большого пути служения Родине! Здесь вы получили прекрасное образование! Отрадно, что все вы выбрали военные вузы для дальнейшей учёбы — страна обретёт в вас верных защитников!» — обратился к суворовцам генерал-полковник Александр Журавлёв.

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Торжественный марш выпускников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный марш выпускников
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Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска
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Цветы преподавателям
Дарья Драй © ИА REGNUM
Цветы преподавателям
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Торжественный марш выпускников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный марш выпускников
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Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время церемонии выпуска

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище обучаются мальчики с 12 до 17 лет. Суворовцы живут на территории училища, изучают школьную программу и основы военной подготовки. Это учебное заведение за период своего существования выпустило более 13 тысяч воспитанников.

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Вальс выпускников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вальс выпускников
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Показательные выступления
Дарья Драй © ИА REGNUM
Показательные выступления
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Суворовцы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Суворовцы
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Эмоции суворовцев после выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эмоции суворовцев после выпуска
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Эмоции суворовцев после выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эмоции суворовцев после выпуска
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Эмоции суворовцев после выпуска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эмоции суворовцев после выпуска
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Вальс выпускников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вальс выпускников
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Российский триколор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Российский триколор

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Читайте ранее в этом сюжете: Дети Суворова: чему учит военное училище

regnum author Дарья Драй
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