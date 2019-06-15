Митинг «Закон и справедливость для всех» пройдет в Москве 16 июня

Москва, , 16:16 — REGNUM В воскресенье 16 июня в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдёт митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех», который организуют Союз журналистов России и Союз журналистов Москвы.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова выступить на митинге.

«Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней — Иван Голунов», — цитирует слова Владимира Соловьева «Интерфакс».

"Я его, по сути, официально пригласил прийти, потому что все хотели бы услышать его рассказ о том, что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество, — добавил глава СЖР, — Я надеюсь — я с ним лично не знаком, — что Ивану передали это приглашение».

По его словам, пока ему неизвестно, как ответил на это приглашение корреспондент «Медузы».

Место проведения: проспект Академика Сахарова с установкой сцены напротив д.9.Сбор участников: с 12.00 до 13. 00. Время проведения: с 13.00 до 15.00Читайте также: Мэрия Москвы согласовала ещё одну акцию в поддержку Ивана Голунова