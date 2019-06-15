Скандальную инсталляцию «Я люблю Владимир» демонтировали после ДТП

Владимир, , 15:08 — REGNUM Поливальная машина снесла инсталляцию «Я люблю Владимир» в центре города — на Соборной площади, напротив Успенского собора. ДТП произошло утром 14 июня — таким образом, коммунальщики, не желая того, выполнили предписание Госинспекции по охране памятников, выданное ранее администрации города.

Утром 14 июня горожане не обнаружили надписи «Я сердечко Владимир» перед Успенским кафедральным собором. Как выяснилось, в ночь на пятницу в инсталляцию врезалась поливальная машина, и ее пришлось убрать.

Как сообщил портал Зебра ТВ официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович, инсталляция получила значительные повреждения — сломанными оказались несущие конструкции. Возможно ли ее восстановление, в ближайшее время должны оценить специалисты. После этого будет принято и решение о том, вернется ли надпись на место.

Между тем, жители Владимира активно откликнулись на происшествие в социальных сетях.

«Без неё лучше», — пишет Никита.

«Настали светлые времена», — поддерживает его другой пользователь.

«Давно пора было убрать это убожество», — более категорично высказывается один из горожан.

Впрочем, многие владимирцы пожалели, что инсталляция исчезла.

Отметим, что борьбу за сохранение инсталляции «Я люблю Владимир» мэрия областного центра вела с экспертами и общественниками последние месяцы. Так, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова называла инсталляцию «кошмаром». Мэр Владимира Андрей Шохин заявлял, что ему инсталляция нравится — в администрации города уверены, что установкой конструкции в охранной зоне памятника федерального значения законодательство не нарушают. В начале 2019 года региональная Госинспекция по охране памятников выдала администрации города предписание убрать конструкцию.

Отметим, что в ноябре 2018 года неизвестные украли часть инсталляции — «сердце». Тогда восстановить конструкцию удалось за неделю.