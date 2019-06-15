На Дону и Кубани объявлена чрезвычайная пожароопасность

Краснодар, , 14:49 — REGNUM Повышенный уровень пожарной опасности объявлен в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по данным регионам.

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса установится в большинстве районов Ростовской области и в центральных районах Краснодарского края. В этих районах объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать со второй половины дня 15 июня до 18 июня.

Повышенный уровень пожароопасности объявлен в связи с жаркой погодой. В настоящее время в Ростовской области и Краснодарском крае температура воздуха поднимается до 30 градусов.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, по возможности избегать долгого пребывания на солнце, носить светлую одежду из воздухопроницаемых тканей и головной убор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии особого противопожарного режима (ОПР) в Омской области. ОПР был введён в регионе с 26 апреля в связи с возрастанием риска возникновения лесных пожаров.

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