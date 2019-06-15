Летний сад в Петербурге отмечает свой юбилей с музыкой

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге второй день проходит фестиваль «Летний сад 315», который продлится до 16 июня. Событие посвящено юбилею старейшего паркового ансамбля города. На несколько дней Летний сад украсили цветочно-ландшафтными композициями, открыли выставки под открытом небом с живым музыкальным сопровождением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для создания праздничной атмосферы Русский музей, в ведении которого находится Летний сад, провел огромную работу, объединив известных флористов из разных стран мира. К примеру, голландская компания подарила на юбилей около пяти тысяч живых цветов.

Ниши для скульптур украсили с использованием красочных хризантем и гортензий, по периметру аллей появились цветочные арки и букеты.

Гостям фестиваля пришлись по душе цветочные фигуры-фотозоны. Чтобы получить удачный кадр, девушки по очереди примеряли огромную юбку из хризантем, позировали на цветочном троне, дети играли у корабля, украшенного алыми цветами. Прямо у сцены установили композицию, которая стала самой популярной среди посетителей: это огромная птичья клетка с павлином внутри, в которой тоже можно сфотографироваться.

Кроме развлекательной программы, гости фестиваля могут прикоснуться к истории Летнего сада. На главной аллее установлена ретроспективная выставка, на которой отражены главные события этого уникального места из разных эпох, в том числе период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.

Выступления на сцене Летнего сада продолжаются с 12 до 20 часов. Проходят концерты с участием духовых оркестров, театральных и танцевальных коллективов. Каждый вечер зрители могут насладиться джазовой музыкой в исполнении таких известных групп, как «SweetHotjazzBand» и «JazzPhilharmon».

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