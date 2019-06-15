Беглов призвал открывать в зданиях, работавших в блокаду, небольшие музеи

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов лично осмотрел ремонт филиала детского сада № 24 в Петроградском районе, где во времена Великой Отечественной войны выпускали артиллерийские снаряды. Глава города попросил создавать небольшие музеи в зданиях, которые работали в блокаду.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в время рабочего визита в Петроградский район побывал в филиале детского садика № 24 на улице Красного Курсанта.

Петроградский район на 1 июня 2019 года принимает 5 135 воспитанников детских садов при нормативной мощности в 4 440 мест. В настоящее время потребность района в дополнительных местах составляет 695 человек.

В детский сад № 24 сейчас ходят 135 воспитанников, что составляет 168% от проектной наполняемости. Вторая площадка обеспечит новые места, а также создаст комфортную среду для реализации образовательного процесса и решения вопроса очередности, пишут «Невские новости».

Здание, где расположено дошкольное учреждение, является объектом культурного наследия. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали обмундирование для армии и артиллерийские снаряды. В годы СССР здесь находилось крупнейшее трикотажное предприятие. Сейчас на территории этого здания активно ведут ремонт.

Ремонт данного детского сада планируется завершить до 1 ноября 2019 года, а открытие запланировано на январь 2020 года. Сумму работ оценили в 140 миллионов рублей.

Александр Беглов считает, что в зданиях, которые работали во время войны, нужно делать небольшие музеи.