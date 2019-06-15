Президент Танзании признался, что назначил управляющим семиклассника

Додома, , 13:13 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули признался, что, занимая пост министра строительства и транспорта, он назначил семиклассника на должность менеджера управления по электронике и технике Танзании в области Кагера.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом глава государства заявил на встрече с двумя местными изобретателями, которые придумали новый способ выработки электричества с помощью небольших аппаратов, Джайросом Нгайло и Джоном Мвафутэ.

Как отметил президент, причиной, по которой он назначил семиклассника, были его выдающиеся способности в сфере сбора налогов, и сравнил мальчика с новаторами, пришедшими на встречу с главой страны.

Один из изобретателей Мвафутэ рассказал, что его образование, которое состоит всего из семи классов, не помешало ему создать устройство, вырабатывающее электричество и предназначенное для бытового использования. Он также добавил, что даже смог помочь немецким инженерам.