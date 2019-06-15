ВОЗ приняла срочные меры по борьбе с распространением вируса Эболы в Уганде

Кампала, , 13:06 — REGNUM ВОЗ сообщила о принятии срочных мер по борьбе со вспышкой вируса Эбола в Уганде. В частности были предприняты шаги по обеспечению граждан, проживающих на границе Уганды и ДРК, вакцинами против заболевания.

По информации новостного агентства VOA Swahili, на сегодняшний день в Уганде зарегистрировано девять случаев заражения вирусом и два летальных исхода. Как сообщила представительница ВОЗ в Уганде Ирен Накасиита, специалисты, занимающиеся борьбой с вирусом, были отправлены в пограничный район Касесе, а также приняли чрезвычайные стратегии по препятствованию дальнейшему распространению заболевания.

Среди умерших от вируса Эбола оказались пятилетний ребенок и его бабушка, заразившиеся во время поездки с семьей в ДРК.

Как отметили представители ВОЗ, ситуация в Уганде вызывает беспокойство, однако при сотрудничестве с министерством здравоохранения страны были приняты стратегии по предупреждению заболевания.

По словам министра здравохранения Уганды Джейн Рут Асенг, в районе Касесе уже начали обеспечивать местных жителей вакцинами против вируса Эбола.

«Вакцины безопасны, наша просьба к населению — взаимодействовать с работниками здравоохранения, и воздержаться от поездок, чтобы предотвратить распространение заболевания в другие районы страны», — подчеркнула министр.