Суббота, 15 Июня 2019 года
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Египетские активисты запустил кампанию по борьбе с женским обрезанием

Общество

Кампания входит в национальную стратегию Египта по расширению прав и возможностей женщин до 2030 года

Каир, 15 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Национальный египетский комитет по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах 14 июня запустил первый этап кампании под названием «Защитите ее от обрезания». Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Кампания по повышению осведомленности о данной проблеме египетского общества стала первой спустя месяц после образования Национального комитета.

Комитет возглавляют глава Национального совета по делам женщин Майя Мурси и генеральный секретарь Национального совета по вопросам детства и материнства Азза Ашмави.

Стоит также отметить, что у Египта есть национальная стратегия по расширению прав и возможностей женщин до 2030 года, которая также охватывает и решение проблемы распространенности калечащих операций на женских половых органах.

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Зарубежная хроника
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