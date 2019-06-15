Египетские активисты запустил кампанию по борьбе с женским обрезанием

Каир, , 13:10 — REGNUM Национальный египетский комитет по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах 14 июня запустил первый этап кампании под названием «Защитите ее от обрезания». Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Кампания по повышению осведомленности о данной проблеме египетского общества стала первой спустя месяц после образования Национального комитета.

Комитет возглавляют глава Национального совета по делам женщин Майя Мурси и генеральный секретарь Национального совета по вопросам детства и материнства Азза Ашмави.

Стоит также отметить, что у Египта есть национальная стратегия по расширению прав и возможностей женщин до 2030 года, которая также охватывает и решение проблемы распространенности калечащих операций на женских половых органах.