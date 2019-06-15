Суббота, 15 Июня 2019 года
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Япония приняла закон о чипировании домашних животных

Общество

Парламент Японии принял закон о добровольном чипировании домашних животных

Токио, 15 июня 2019, 12:40 — REGNUM  Парламент Японии принял закон, призывающий владельцев домашних животных чипировать своих питомцев. Целью законодательного акта является уменьшение количества бесхозных животных на улицах. Правила микрочипирования вступят в силу через три года после промульгации измененного закона о защите животных от издевательств со стороны людей.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в Японии убийство животных или вредительство по отношению к ним грозит штрафом в 46 тысяч долларов или двумя годами тюремного заключения. Кроме того, запрещено торговать питомцами до 56 дней от роду, так как считается, что ранняя разлука с матерью может навредить малышу.

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Зарубежная хроника
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