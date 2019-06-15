Суббота, 15 Июня 2019 года
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Исследование: Япония вошла в десятку самых миролюбивых стран мира

Общество

Согласно отчету Global Peace Index 2019, Япония оказалось на девятом месте в списке самых миролюбивых стран

Токио, 15 июня 2019, 13:22 — REGNUM  В докладе Global Peace Index (Глобальный индекс миролюбия) 2019 говорится, что Япония уже 12-й год подряд занимает строчку в десятке самых мирных стран из-за низких уровней преступности, внутренних конфликтов и политического террора. Тем не менее, растущая военная мощь Японии и напряженные отношения с соседями не позволяют стране подняться выше 9 места.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Глобальный индекс ежегодно публикуется Институтом экономики и мира, который находится в Сиднее, Австралия. Институт анализирует большой спектр внутренних и внешних факторов, однако их можно свести к четырем основным: военизация, охрана, безопасность и конфликты, как внутри страны, так и за ее пределами.

Россия в данном списке оказалась на 154-м месте, Беларусь — на 97-м, а Украина — на 150-м.

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Зарубежная хроника
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