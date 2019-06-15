Мексика депортировала 76 кубинских мигрантов

Мехико, , 04:48 — REGNUM Власти Мексики выслали на Кубу 76 нелегальных мигрантов, сообщает мексиканский Национальный институт миграции.

Сообщается, что кубинцев отправили на родину из мексиканских штатов Веракрус и Чьяпас самолетом. За отлетом рейса следили представители консульства Кубы. Ранее Мексика также депортировала 105 нелегальных мигрантов из Гондураса на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен подал заявление об отставке. Причины ухода с должности не назывались.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава миграционной службы Мексики подал заявление об отставке