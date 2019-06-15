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ГОСТ об увеличении скорости будет носить рекомендательный характер

Общество

В Росавтодоре прокомментировали сообщения о сокращении скоростных ограничений на российских дорогах

ГОСТ об увеличении скорости будет носить рекомендательный характер
qimono
Спидометр

Москва, 15 июня 2019, 04:46 — REGNUM  Мгновенной смены знаков на российских дорогах не произойдёт после того, как будет принят новый ГОСТ, позволяющий увеличить скорость, сообщили в Росавтодоре.

Комментируя информацию в СМИ о том, что новый ГОСТ позволит сократить ограничения скорости движения по дорогам, в ведомстве отметили: стандарт будет носить рекомендательный характер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета «Коммерсантъ» написала, что в России могут разрешить скоростной режим, при котом максимальная скорость движения по дорогам может быть увеличена до 130 км/ч. Издание утверждает, что Росавтодор инициировал разработку соответствующего ГОСТа.

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