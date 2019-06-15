Аллигатор помог флоридцам раскрыть пол будущего ребенка

Таллахасси, США, , 03:08 — REGNUM Супружеская пара из американского штата Флорида нашла оригинальный способ сообщить друзьям пол своего будущего ребенка — с помощью аллигатора. Об этом сообщает TC Palm.

Супруги Чад и Стейси Райт устроили в своем доме вечеринку, на которой собрались объявить пол будущего ребенка. Для этого они решили использовать своего домашнего аллигатора Амоса, который должен был помочь сообщить весть друзьям. Видео с этим процессом попало в сеть и вызвало интерес у американских пользователей интернета.

https://www.facebook.com/kimberly.kuizon.fox13/posts/1246049112224552

На опубликованных кадрах видно, как мужчина передает аллигатору шар, наполненный неким веществом и привязанный к длинной палке. Аллигатор раскусывает шар и в воздух поднимается клубок розовой муки, что явно подсказывает — супруги Райт ждут девочку.

Отмечается, что самому аллигатору Амосу уже 59 лет, он родился на крокодильей ферме. Семья Райт, как сообщает портал, имеет все необходимые документы, разрешающие содержать рептилию у себя дома.