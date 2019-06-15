Познер – о скандале с Малышевой: «идиот» и «кретин» – уже не просто термины

Москва, , 01:48 — REGNUM При обсуждение медицинских проблем на телевидении следует избегать таких слов как «дебил», «идиот», «кретин», потому что они перестали быть просто медицинскими терминами и вошли в обиход, заявил российский телеведущий Владимир Познер в интервью Daily Storm.

Комментируя скандал вокруг слогана программы «Жить здорово!» Елены Малышевой «Откуда берутся дети — кретины?», Познер заявил:

«Дебил», «идиот» — медицинские термины. Другое дело, что эти термины перешли в обыденную речь. Они вышли за пределы профессии и стали употребляться как обидные слова».

Он отметил, что можно было выбрать менее негативно окрашенную и более корректную формулировку — такую как «умственно отсталый». При этом критику Малышевой он назвал избыточной:

«У нас очень любят нападать, сейчас все будут клеймить Малышеву и прочее, это наша манера».

Напомним, скандал вокруг Малышевой разразился после эфира «Жить здорово!» 13 июня, когда ведущая открыла передачу словами «Откуда берутся кретины?», оговорив, что речь идёт о медицинской терминологии и проблемах с недостатком йода в организме.

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