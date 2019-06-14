Пятница, 14 Июня 2019 года
23:57:42 МСК

ВОЗ понадобится $54 млн на борьбу с Эболой

Общество

С августа 2018 года на востоке Конго от лихорадки погибли более 1400 человек

Женева, Швейцария, 14 июня 2019, 23:57 — REGNUM  Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Конго и сопредельных странах понадобится $54 млн, 15 июня передает агентство Reuters.

После заседания экспертного совета по ситуации с Эболой в Конго и Уганде ВОЗ призвала доноров «активизировать» программы помощи.

С начала последней вспышки Эболы в августе 2018 года на востоке Конго от лихорадки погибли более 1400 человек.

Читайте также: ВОЗ не стала объявлять ЧС по лихорадке Эбола в Конго и Уганде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить