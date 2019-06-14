Роскомнадзор заблокировал форум с обнародованными данными клиентов банков

Москва, , 23:27 — REGNUM Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных интернет-форум, на котором были опубликованы базы данных клиентов ряда российских банков для платного скачивания. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня газета «Коммерсантъ» написала, что персональные данные клиентов ряда российских банков, в частности, ОТК Банка, Альфа-банка и «Хоум Кредит Банка» оказались в открытом доступе. В общей сложности в общем доступе оказались персональные данные 900 тыс. граждан России.

Базы данных были выложены в конце мая, данные в них собирались в течение нескольких лет. Однако большинство данных в этой базе до сих пор актуальны.

В итоге Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке клиентов банков для анализа ситуации. В реестр нарушителей прав субъектов персональных данныхбыл включен phreaker.pro. Именно на этом форуме и была размещена база данных клиентов российских банков для платного скачивания.

Операторы связи уже начали предпринимать действия по ограничению доступа к форуму на территории России.