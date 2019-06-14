Мегапроект Москвы закатает в асфальт православный храм?

Георгий Балаков, , 22:32 — REGNUM

Жители подмосковного посёлка Битца бьют тревогу — расположенный здесь единственный в России храм Великомученицы Марины и около двадцати жилых домов могут снести ради строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте будущего строительства и постарался выяснить, что планируется снести ради строительства скоростной магистрали.

Развитие Москвы, о котором так часто говорят столичные власти, требует жертв. Причём жертв немалых. Не исключено, что в число таковых скоро попадут и жители подмосковного посёлка Битца. Если верить местным активистам, населённый пункт в скором времени может если не пропасть с карты, то как минимум существенно уменьшиться в размерах. Согласно проекту ЮВХ участок магистрали должен пройти вдоль железнодорожных путей. Часть Битцы, включая православный храм, попадает в зону строительных работ.

О том, что их дома могут пойти под снос, местные жители узнали случайно. В один из дней рядом с храмом Великомученицы Марины начали проводить геодезические измерения. Именно рабочие, а не представители власти, и сообщили гражданам о том, что в скором времени здесь планируют начать стройку, рассказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Марина Косарева.

Изучив проект ЮВХ, люди пришли к выводу — магистраль и зона строительных работ охватывают территорию, на которой расположены их дома. Более того, под угрозой сноса может быть и храм Русской православной церкви. Расчёты местных жителей показывают, что проект исключает саму возможность сохранения церкви. Линия идёт вдоль железной дороги, при этом требования безопасности запрещают проводить магистраль ближе 25 метров к ж/д путям. Ширина ЮВХ на этом участке должна составить 38 метров, следовательно, если власти не найдут решения, в 63 метрах от железной дороги не должно остаться ничего, кроме трассы и вспомогательной территории. В то время как храм расположен в 53 метрах от железнодорожных путей и неизбежно попадает в зону строительства, если проект не будет скорректирован.

Местные жители не понимают, зачем проводить ЮВХ нужно именно на данном участке. Ведь вся Битца занимает не такую большую площадь, и проложить магистраль в обход населённого пункта, по мнению граждан, было бы намного целесообразнее. Инициативная группа подготовила четыре предложения с альтернативным транспортным маршрутом. В каждом из предложенных случаев ЮВХ могла бы пройти через территорию, где нет жилой застройки. Однако в ГАУ «Институт Генплана Москвы», со слов активистов, на каждое предложение ответили отказом.

Скоростная трасса, по задумке столичной мэрии, должна облегчить транспортную обстановку в Москве — вынести часть автомобильного потока из центра на окраины. Ряд экспертов ставят под сомнение, что задумка окажется эффективной. В любом случае жители Битцы едва ли ощутят от реализации проекта какие-то плюсы. Призванная помочь жителям столицы ЮВХ для них создает серьёзные проблемы. Так, владельцы домов, которые подпадают в зону строительных работ, до сих пор не знают, выплатят ли им компенсацию в случае сноса и в каком размере.

Например, местная жительница Зоя Матчина вместе с мужем, сыном и его супругой проживают в двухэтажном доме. Его кадастровая стоимость, со слов женщины, составляет порядка 750 тысяч рублей. Напомним, Битца расположена всего в двух километрах от Москвы. До ближайшей станции метро можно дойти пешком за 20 минут. В шаговой доступности находится железнодорожная станция, так что есть возможность без пробок доехать в разные районы столицы на электричке. И рыночная стоимость двухэтажного дома здесь должна быть на порядок выше 750 тысяч рублей. Население посёлка полагает, что компенсации, в случае сноса, будут рассчитывать именно по кадастровой, а не рыночной стоимости жилья.

«В дом было вложено очень много труда, обустраивали его всю жизнь. Я прописана в Москве — у нас есть однокомнатная квартира. Мы должны будем вчетвером переехать в однокомнатную квартиру. Кроме денег мы ничего не получим, потому что у нас уже есть второе жилье», — рассказала Матчина.

В Московской области публичных слушаний по поводу строительства ЮВХ не проводили, рассказали жители Битцы. Однако местные активисты всё-таки смогли, хоть и не без труда, попасть на слушания в районе Северное Бутово. Инициативной группе даже удалось задать вопрос относительно будущего их домов. Однако организаторы мероприятия не смогли дать ответ, поскольку территория Подмосковья не входит в их компетенцию. Когда волнующий граждан вопрос задали на публичных слушаниях в Ленинском районе Подмосковья, где обсуждалась тема, не связанная со строительством ЮВХ, администрация района вроде пообещала помочь. Однако многие граждане сомневаются, что мнение районных властей будет учтено на уровне Москвы и Московской области.

Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в профильные министерства Московской области, департамент строительства Москвы и ГАУ «Институт Генплана Москвы», с целью установить, действительно ли при строительстве участка ЮВХ в Подмосковье будет изъята земля под жилыми домами и православным храмом.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Кирилла отец Александр Волков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не располагает информацией о возможном сносе храма Великомученицы Марины в Битце.

Ситуация с Битцей не первый резонансный случай, связанный с проектом Юго-Восточной хорды Москвы. Так, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

Тем временем противники ЮВХ подали в мэрию обращение против строительства объекта согласно предложенному проекту, под которым подписались более 25 тысяч москвичей из районов, по которым должна пройти трасса.

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