Ярмарка бедности: нечеловеческое лицо капитализма

Анар Мовсумов, , 14:00 — REGNUM

Незаконная предпринимательская деятельность — именно такой статьей угрожают сотрудники правоохранительных органов уличным торговцам, когда в очередной раз приходят разгонять стихийный рынок. Штраф — две с половиной тысячи рублей — превышает стоимость всех товаров у многих продавцов, иногда в несколько раз.

«Мы здесь от отчаяния, — говорит Николай (имя изменено). — У меня две работы, и все равно на жизнь не хватает».

Большинство торговцев — пенсионеры, для которых 50—100 рублей — это существенные деньги. Покупателей много: опрятные пожилые пары, гастарбайтеры, мужчины неопределенного возраста, коллекционеры. Бездомные тоже приходят. Покупают джинсы за 100 рублей, ботинки за 50, посуду за 10.

Этот стихийный рынок существует уже много лет — и все эти годы людей выгоняют с улицы, но торговую площадку не организуют, несмотря на большое количество обращений как от самих торговцев, так и от покупателей.

«Люди говорят — нам нужен этот рынок, вы нам нужны! — говорит Ольга (имя изменено). — Вы видели, какие цены в магазинах сейчас? Я вот люблю читать, и покупаю здесь книги по 10−30 рублей. Книгу за 200 рублей в магазине я не могу себе позволить».

Анастасия с соседнего прилавка добавляет:

«Мы не наживаемся здесь. Это просто способ выжить».

Я сфотографировал импровизированные прилавки уличных торговцев и записал цены на товары со слов их владельцев. Считаю, что такой рынок — хорошая иллюстрация бедности в стране и борьбы с ней. Главная задача городских властей в этом конфликте — убрать людей с улицы. Главная задача людей — выжить.

Все торговцы отмечают рост цен в магазинах, говорят, что в последние годы стало совсем трудно. Они готовы платить за место на крытом рынке, лишь бы спокойно торговать. Но такой возможности им не предоставляют.

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