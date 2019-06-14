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ВОЗ не стала объявлять ЧС по лихорадке Эбола в Конго и Уганде

Общество

В Конго последняя вспышка Эболы продолжается с августа 2018 года

ВОЗ не стала объявлять ЧС по лихорадке Эбола в Конго и Уганде
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Женева, Швейцария, 14 июня 2019, 21:24 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не считает вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде «глобальной чрезвычайной ситуацией», 14 июня передает агентство Associated Press.

Решение ВОЗ принято по итогам заседания экспертов организации в связи с распространением вируса из Конго и первыми смертельными случаями лихорадки в Уганде.

В Конго последняя вспышка Эболы продолжается с августа 2018 года, к настоящему моменту вирус унес жизни не менее 1400 человек.

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Лихорадка Эбола
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