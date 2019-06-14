Движение в центре Москвы перекроют из-за акции в поддержку Ивана Голунова

Москва, , 21:14 — REGNUM Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 15 и 16 июня в связи с проведением акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Как уточняется, с 20:00 15 июня до 20:00 16 июня будут перекрыты проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца, а также улица Маши Порываевой на участке от Каланчевской улицы до Докучаева переулка.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам в указанное время заранее выбирать пути обезда.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку журналиста интернет-портала «Медуза» Ивана Голунова 16 июня на проспекте Сахарова. Ещё одна акция в столице согласована на 23 июня.

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