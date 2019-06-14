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В США застрелен на улице призёр чемпионата России по сноуборду

Общество

Дмитрий Кольцов скончался на месте, сопровождавший его мужчина доставлен в больницу

Лос-Анджелес, США, 14 июня 2019, 20:26 — REGNUM  Призёр чемпионата России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в США на улице Лос-Анджелеса, сообщают 14 июня «Вести».

Известный спортсмен вместе со своим знакомым шли по улице, когда по ним открыл огонь 30-летний наркоман Ретт Маккензи Нельсон.

Дмитрий Кольцов умер на месте, сопровождавший его мужчина доставлен в больницу. Преступник был задержан позже, после того как застрелил заместителя шерифа округа.

Дмитрий Кольцов являлся обладателем серебряных и бронзовых наград чемпионата России и открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду.

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