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На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР

Общество

Его обвиняют в государственной измене

На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР
Ashely Moreno
Арест

Киев, 14 июня 2019, 20:12 — REGNUM  Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Роман Лягин арестован Шевченковским районным судом Киева. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала Сарган на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что Лягин был один из тех, кто в 2014 году организовывал референдум о независимости ДНР.

Теперь Лягину вменяется государственная измена. Если его признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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