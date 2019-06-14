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СМИ узнали о госпитализации Алена Делона

Общество

83-летний актёр проходит медицинское обследование

Париж, 14 июня 2019, 19:45 — REGNUM  Французский актёр Ален Делон доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Об этом 14 июня сообщает журнал Closer.

По информации издания, 83-летний актёр был доставлен в госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен.

В окружении Делона сообщили, что основанием для обращения к медикам послужили участившиеся приступы мигрени у актёра. В настоящее время он проходит обследование.

Весной 2017 года Ален Делон объявил о скором завершении карьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Ален Делон объявил о скором завершении кинокарьеры

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