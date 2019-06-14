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В выходные дни в Тюменскую область заглянет зима

Общество

Тюменские спасатели готовятся к росту числа пожаров, ДТП и случаям переохлаждения

Тюмень, 14 июня 2019, 19:04 — REGNUM  В Тюменской области с 14 по 16 июня ожидаются заморозки до минус 2 градусов по Цельсию. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на информацию регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений.

Спасатели прогнозируют увеличение числа пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения из-за использования обогревательных приборов, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Также повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения.

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах.

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