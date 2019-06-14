Пятница, 14 Июня 2019 года
18:03:17 МСК

В детских садах и домах престарелых Италии установят камеры видеонаблюдения

Общество

Решение было принято после нескольких громких скандалов

Рим, 14 июня 2019, 18:03 — REGNUM  В яслях, детских садах и домах престарелых Италии будут установлены камеры видеонаблюдения передает Adnkronos в пятницу, 14 июня.

Соответствующая норма содержится в законе, утвержденном обеими палатами парламента и вступившем в силу.

С этой инициативой выступил лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Поводом для разработки программы стали несколько подряд громких скандалов, связанных с использованием насилия воспитателями в детских садах.

Читайте также: В яслях и домах престарелых Италии установят видеокамеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить