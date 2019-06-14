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Жители России смогут наблюдать «земляничное» полнолуние

Общество

Июньскую полную Луну можно будет наблюдать две ночи подряд

Жители России смогут наблюдать «земляничное» полнолуние
Исаак Левитан. Сумерки. Луна. 1899

Москва, 14 июня 2019, 17:45 — REGNUM  Жители России на предстоящей неделе смогу наблюдать полнолуние две ночи подряд. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Шестое по счёту полнолуние в году принято называть земляничным, поскольку именно в это время начинается сбор всеми любимых лесных ягод», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «земляничную» Луну можно будет увидеть на небе в ночь на 17 и 18 июня. Полная Луна взойдет на небе 17 июня в 11:31 по московскому времени.

В планетарии добавили, что в период полнолуния яркость лунного диска значительно усиливается, поскольку Луна находится в противостоянии с Солнцем, её нахождение над горизонтом будет продолжаться практически всю ночь. Наблюдать «земляничную» Луну можно будет невооруженным глазом при условии ясного неба.

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Астрономия
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