«Роснефть» обвинила Reuters в шпионаже

Москва, , 17:39 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» обвинила международное агентство Reuters в «тотальной слежке» за сотрудниками компании с использованием технологий специальных служб. Таким образом «Роснефть» отреагировала на публикацию об использовании корпоративных самолетов для личных поездок главы корпорации Игоря Сечина и людей из его окружения.

В заявлении «Роснефти» сказано, что обнародованные агентством Reuters данные о полетах содержат «явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях».

Компания обвиняет журналистов Reuters в ведении нескнкционированной оперативно-розыскной деятельности, которая ставит под угрозу безопасность тех лиц из руководства «Роснефти», за которыми осуществляется слежка. Речь в первую очередь идёт об Игоре Сечине.

Более того, «Роснефть» не исключает обращения в суд по этому поводу.

Что касается использования Сечиным самолетов компании, то трудовое соглашение с ним предусматривает возможность использования транспортных возможностей компании им и членами его семьи как в служебных целях, так и с целью отпуска.

Напомним, ранее Reuters распространило информацию о том, что полеты корпоративных самолетов «Роснефти» неоднократно совершались на Мальдивы, Сардинию и Пальма-де-Майорку. Полеты осуществлялись ровно в то время, когда бывшая супруга Сечина публиковала в социальных сетях фотографии с отдыха на указанных курортах.