Осенью в Минске пройдет фестиваль WG West-2019 ко Дню Танкиста

Минск, , 18:20 — REGNUM Международный издатель компьютерных игр Wargiming организует в Минске городской фестиваль, приуроченный ко Дню Танкиста, сообщает пресс-служба организатора 14 июня.

WG West, традиционный московский фестиваль любителей игр Wargaming, в 2019 году объединяется с ежегодным белорусским праздником День Танкиста. В рамках масштабного мероприятия на территории 100 гектар минского парка Победы развернутся интерактивные зоны для всей семьи — мастер-классы, лекции, конкурсы с призами, музыкальная шоу-программа, турниры по популярным играм и грандиозный фейерверк для жителей Белоруссии.

Участников фестиваля ждут встречи с представителями игровой индустрии, известными блогерами и прочими медийными персонами. Разработчики также подробнее расскажут о хитах Wargaming и о планах компании на будущее. Глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев отмечал, что соединение двух крупных праздников происходит впервые.

В 2018 году День Танкиста посетили 200 тысяч гостей: это профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, являющийся примером культурного и патриотического воспитания жителей России, Украины и Белоруссии. Он традиционно отмечается во второе воскресенье сентября.

Wargaming — игровая компания, основанная в 1998 году и популярная на рынке free-to-play благодаря своим играм в жанре массовых многопользовательских онлайн-игр. Самые известные проекты издательства — World of Tanks и World of Warships, в них играют более двухсот миллионов пользователей во всем мире.

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