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Перекрытие Северо-Крымского канала спровоцировало засоление почв — учёный

Общество

И привело к подтоплению территорий со стороны Украины

Симферополь, 14 июня 2019, 17:22 — REGNUM  Перекрытие Северо-Крымского канала привело к засолению почв. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 14 июня заявил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

«Когда перекрыли водоток в Крым, с украинской стороны образовалась так называемая застойная зона, так как началось подтопление территории. Это опасно, потому что испарение воды, которое невозможно остановить, в конце концов приводит к тому, что на поверхности почвы начинает накапливаться соль», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты также неоднократно отмечали устойчивый рост минерализации подземных вод на севере Крыма в связи с перекрытием канала. Однако, по мнению главы парламента республики Владимира Константинова, полуостров может вполне обойтись и без днепровской воды.

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Почвенный кризис, плодородие и здоровье почвы
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