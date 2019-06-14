Украинского моряка, задержанного за браконьерство в Крыму, отпустили

Севастополь, , 17:12 — REGNUM Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна Виктору Новицкому, задержанному год назад за браконьерство, и освободил его. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в пресс-службе Севастопольского городского суда.

«Суд назначил штраф в размере 550 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» близ берегов Крыма по обвинению в браконьерстве. Капитана судна заключили под стражу по уголовному делу за незаконную добычу биоресурсов. Позже его отпустили под подписку о невыезде и на съемную квартиру.

В октябре 2018 года семь моряков экипажа крымского судна «Норд», незаконно задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, обменяли на семь рыбаков с украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105».

Об этом: Украинских браконьеров выпустили из СИЗО в Крыму

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