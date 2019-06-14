Врио губернатора наградил лучших медработников Липецкой области

Липецк, , 16:48 — REGNUM В Липецке 14 июня лучших врачей и медсестёр региона чествовали в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Как сообщила пресс-служба областной администрации, собравшихся в зале поздравил врио главы региона Игорь Артамонов.

«Вы — великие люди! Без вас мы просто не смогли бы жить долго, качественно, в полную силу. Спасибо за ваш самоотверженный труд. С праздником, дорогие друзья!», — поздравил медиков Игорь Артамонов.

Врио главы региона вручил медикам награды. Врачи получили Почётные грамоты главы администрации Липецкой области и Липецкого областного совета депутатов, благодарности главы региона. Девять человек отмечены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Также были названы имена лауреатов областных премий в номинациях «Лучший практикующий врач», «Лучший молодой врач», «Лучшая медицинская сестра» и «За достижения в профилактической работе».

В числе награждённых — главный врач Елецкой городской детской больницы Галина Кузнецова. От лица профессионального сообщества она обратилась к Игорю Артамонову с предложением создать в регионе общественные экспертные сообщества, чтобы через них вести прямой диалог с властью. Руководитель региона поддержал инициативу.

«Мы готовы к общению. Нам нужна ваша помощь. Важен ваш взгляд на то, что мы делаем не так и что могли бы делать эффективнее. С удовольствием будем общаться. Боле того, не только с медиками. В образовании, малом бизнесе и других сферах нам тоже нужны общественные советы, которые могли бы открыто вести диалог», — заявил врио главы региона.

В Липецкой области трудятся почти 15 тысяч медицинских работников. Из них около четырёх тысяч врачей и больше 11 тысяч профессионалов среднего звена. Реализуются различные меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление специалистов в государственных медицинских учреждениях. Ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяется свыше 100 млн рублей. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» врачам предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Однако наблюдается дефицит кадров, прежде всего в сельской медицине.

«Это очень сложная задача, поскольку действующие программы не ведут к решению проблемы. И этот вопрос мы поднимаем на федеральном уровне. Те мотиваторы, которые задействованы, нужно менять. Главам районов поставлена задача активно работать с целевым набором. И есть ещё надежда на специализированные медицинские классы. Несколько у нас уже созданы и будут ещё», — рассказал Артамонов.

Врио главы региона подчеркнул, что улучшению качества медицины в регионе впредь будет уделяться большое внимание. В конце 2019 года 32 поликлиники должны стать бережливыми. Продолжится работа над улучшением качества оказания медицинской помощи, оснащением больниц и поликлиник современным оборудованием для лечения и диагностики заболеваний. На эти цели в 2019 году направлено 500 млн рублей.