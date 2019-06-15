Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?

Артём Дубровский, , 13:36 — REGNUM

Ежегодная игровая выставка E3 вновь собрала тысячи геймеров, журналистов и разработчиков в Лос-Анджелесе ради анонса громких игровых новинок. Познакомиться с ними удалось и миллионам зрителей, не имеющих прямого доступа к событию — при помощи прямых трансляций и роликов на YouTube. Правда, запомнился E3 2019 не только новыми играми. Забавных ситуаций и новых локальных интернет-мемов тоже было немало: здесь и появление Киану Ривза, и очаровательное выступление креативного директора Tango Gameworks, и отсутствие собственной конференции у Sony.

Сейчас, по завершении выставки, можно взглянуть на план релизов и выделить самые громкие игровые проекты, выход которых ожидается в 2019—2020 годах. Поэтому если вы пропустили E3 — не беда. Корреспондент ИА REGNUM подготовил список самых масштабных, качественных и ожидаемых игровым сообществом проектов, в которые можно будет поиграть уже совсем скоро.

Cyberpunk 2077

Пожалуй, одним из самых громких анонсов выставки стал Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака», компании CD Projekt RED. Поляки не только представили новый сюжетный трейлер, в котором главный герой добывает особенно ценный чип ценой жизни своего напарника, но и вывели на сцену Киану Ривза. Как оказалось, актёр сыграет в проекте роль Джонни Сильверхенда, союзника протагониста и «призрака в его голове».

По задумке разработчиков, Cyberpunk 2077 — это Action-RPG в огромном, детализированном и очень живом мире со своими законами. Игрокам будет отведена роль Ви — мужчины или девушки, к которому в руки попадает чип, содержащий секреты бессмертия. При этом создать своего Ви можно будет из десятка различных опций — «скрафтить» персонажа-трансгендера тоже разрешается. Протагонист будет перемещаться по неоновым мегаполисам, сражаться с опасными противниками (при этом игру можно будет пройти, вообще никого не убив) и использовать различные хакерские приспособления.

По словам представителей CD Projekt RED, система классов персонажа будет очень универсальной. То есть способности различных архетипов можно свободно комбинировать для получения наиболее эффективного героя. От прокачки будут зависеть и диалоговые окна. Если Ви обучен искусству общения, характерному для определённых кругов, то он будет обладать дополнительными возможностями влияния на неигровых персонажей.

Релиз состоится 16 апреля 2020 года.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Новая игра по «Звёздным Войнам» от Respawn Entertainment сразу приковала внимание игрового сообщества. Jedi: Fallen Order — это забористый экшен (на манер серии The Force Unleashed), действие которого разворачивается во время «Приказа 66», трагического события, из-за которого погибли все джедаи в Галактике.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из немногих выживших рыцарей силы по имени Кэл Кестис, сыгранного талантливым актёром Камероном Монахэном. Кэл пытается скрыться от Империи и, спустя некоторое время, присоединяется к силам повстанцев. В арсенале молодого джедая акробатические трюки, умение мастерски обращаться со световым мечом и разнообразные приемы с применением Силы: телекинез, бросок светового меча, создание ударной волны и т.д.

По словам журналистов, сыгравших в демо-версию, Jedi: Fallen Order — это удачный гибрид из Prince of Persia и Dark Souls, приправленный фирменной атмосферой «далёкой-далёкой Галактики». В котором, к сожалению, нельзя расчленять гуманоидных противников при помощи светового меча (в угоду возрастному рейтингу), зато с дроидами такой фокус можно проворачивать неограниченное число раз.

Релиз уже 15 ноября 2019 года.

Borderlands 3

Продолжение популярного кооперативного шутера обещает быть таким же безумным, смешным и запоминающимся, как и предыдущие три части (считая Borderlands: The Pre-Sequel). Схема всё та же: четыре новых искателя хранилища, огромное количество разномастного вооружения (разработчики обещают около миллиарда автоматов, пистолет и базук) и колоритные персонажи, не стесняющиеся чёрного юмора.

Главными антагонистами третьей части станут таинственные близнецы Калипсо, объединившие все бандитские группировки в огромную секту «Детей Хранилища». Противостоять им, узнать секреты нового хранилища и выслушать тонну смешных и не очень шуток от робота Железяки предстоит, конечно же, игрокам. При создании персонажа можно будет выбрать одного из предложенных искателей со своими навыками: Моуз умеет призывать пилотируемого робота, Зейн использует разнообразные гаджеты для создания диверсий, Амара отращивает три пары астральных рук и избивает ими врагов, а Флэк управляет дикими зверями с Пандоры.

По первым отзывам игроков и критиков, третья часть — это «всё тот же Borderlands, только лучше». Оружия больше, навыков больше (теперь игроки могут выбрать одну из трёх активных способностей своего героя) и даже возможностей для кастомизации транспорта больше.

Релиз ожидается 13 сентября 2019 года.

Watch Dogs: Legion

Новая часть сериала о хакерах Watch Dogs перевернула привычную механику игры с ног на голову. Теперь в проекте не будет центрального протагониста. Зато вместо него появится целая группировка процедурно сгенерированных персонажей со своими особенностями. Отсюда — основная фишка Legion — главным героем здесь может стать абсолютно любой неигровой персонаж.

Чтобы нанять болванчика в свою группировку и получить над ним управление, нужно выполнить его особое задание. После этого персонаж присоединяются к списку участников DedSec (тайное общество хакеров, главные герои Watch Dogs), а уже оттуда его можно прокачивать, менять внешность и брать на миссии. Каждый хакер в группировке принадлежит к одному из трёх классов: боец, хакер и лазутчик. В зависимости от направленности отличаются особые способности и ветки дальнейшего развития персонажа.

По сюжету, DedSec борется с навязанным порядком в Лондоне будущего. Игрокам предстоит поднять как можно больше людей на борьбу и обеспечить безопасность родного города. А кто будет этими людьми: безумный кулачный боец или бабушка-киллер — решать игроку.

Релиз Watch Dogs: Legion ожидается 6 марта 2020 года.

Final Fantasy VII Remake.

Полная переделка культовой японской ролевой игры ожидает игроков уже весной. Изменениям подверглась как графика, так и боевая система. Теперь все бои будут проходить в реальном времени, но при накоплении достаточного количества боевых очков можно перейти в тактический пошаговый режим.

Сюжет при этом не изменится. Разработчики сообщают, что контента только лишь первой главы Final Fantasy VII хватит на два Blue-Ray диска, причём каждый из них будет словно отдельной игрой. Каким образом будут выходить другие главы, пока неизвестно.

Релиз ожидается 3 марта 2020 года.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Продолжения саги о Маскараде поклонники ждут с нетерпением. И на то есть причины — первая часть хоть и была провальной с технической точки зрения, но радовала сюжетом, прописанными диалогами и множеством нестандартных игровых ситуаций. Сиквел же пытается сохранить и приумножить все сильные стороны оригинала, но при этом исправить боевую систему.

Играть в этот раз предстоит за слабокровного — низшего вампира, которого обратили вместе с целой группой других людей. И лишь спустя некоторое время протагонист сможет присоединиться к одному из вампирских кланов, каждый из которых отличается своей философией и набором особых способностей. Кланы, к слову, не претерпели никаких изменений. Правда, их стало на один меньше — звероподобные Гангрелы больше не являются частью вампирского сообщества, а значит, и поиграть за них нельзя.

Наблюдать за похождениями своего персонажа игроки будут от первого лица, и лишь в редкие моменты особых действий — от третьего. Главный герой умеет делать акробатические трюки, сражаться в ближнем бою, использовать огнестрельное оружие и, конечно, особые вампирские дисциплины. Их в игре будет предостаточно: от гипноза противников до возможности насылать на врагов стаи летучих мышей.

Релиз ожидается в начале 2020 года.

Также стоит отметить:

The Outer Worlds — ролевая игра в ретро-футуристическом сеттинге с обилием юмора и нестандартных ситуаций. Релиз 25 октября 2019 года.

Gears 5 — ещё одна часть адреналинового боевика Gears of War с новым протагонистом и командным игровым режимом «Побег». Релиз 10 сентября 2019 года.

Dying Light 2 — зомби-шутер с элементами паркура об инфицированном по имени Эйден, который пытается выжить в суровом постапокалиптическом мире. Релиз весной 2020 года.

Halo Infinite — продолжение научно-фантастического боевика Halo и первая игра для консоли следующего поколения Project Scarlett. Релиз в 2020 году.

Wolfenstein: Youngblood — кооперативный экшен о дочерях-близняшках Уильяма Бласковица, которые отправляются в Париж на поиски отца. Релиз 26 июля 2019 года.

DOOM Eternal — продолжение успешного шутера от id Software. Геймерам вновь предстоит взять на себя управление Палачом Рока и уничтожить несколько сотен демонов. Релиз 22 ноября 2019 года.

«Мстители» от Square Enix — экшен с возможностью переключаться между различными членами известной супергеройской команды. События игры развернутся спустя пять лет после распада «Мстителей» и смерти Капитана Америки. Релиз в мае 2020 года.

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