«Честный гаишник» уверен в безнаказанности отстранённого чина ГИБДД Сургута

Сургут, Югра, , 17:27 — REGNUM В Югре временно отстранённый заместитель начальника отдела ГИБДД по Сургуту, деятельность которого проверяют органы следствия, уверен в своей безнаказанности. Об этом заявил ранее «честный гаишник», ныне правозащитник Сергей Иванов, предоставив новую запись с голосом, якобы принадлежащем отстранённому руководителю.

Напомним, в конце мая в паблике «Омбудсмен полиции» сотрудники дорожной патрульной службы Сургута опубликовали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, в котором заявили о палочной системе работы в ГИБДД Сургута, нереальных планах на выявление нарушителей, постоянных переработках, грубостью начальства и прессингом недовольных. Свои слова дорожные полицейские Сургута подкрепили красноречивой видеозаписью.

«Держат нас, инспекторов, за рабов. Просим вас по данному факту провести проверку и принять самые жёсткие меры! Тут круговая порука, и закон о противодействии коррупции здесь не действует», — сообщили инспекторы.

В отдел ГИБДД по Сургуту отправились с проверкой силы из Центрального аппарата СКР, заместитель руководителя отдела ГИБДД по Сургуту временно отстранён от должности. Но вот свежая запись.

«Снимайте на свою… побольше. Умники нашлись здесь. Мне за это ничего не будет. А вот вам будет, кто это делал», — заявил, по словам Сергея Иванова, отстранённый руководитель.

На этот раз был представлен аудиофайл с голосом, якобы принадлежащем полицейскому чину, а не видео с разносом подчинённых, как это было ранее.

Следственная проверка сведётся к выявлению несогласных и тех, кто сделал прогремевшую на всю страну запись, считает Сергей Иванов. Ведь ранее по сигналам самого Сергея проходили московские проверки, а ситуация в отделе ГИБДД по Сургуту не изменилась. К примеру, приказы о сверхурочной работе никто не издаёт.

«Ввиду огромного некомплекта переработка просто бешеная. Огорчает, что реальную переработку никто не хочет показывать, ведь тогда за сверхурочные нужно платить деньги либо предоставлять отгулы», — сообщает Сергей.

Он отмечает, что люди из отдела МВД России по Сургуту «просто бегут». Из-за некомпетентного, на его взгляд, руководства полиции недокомплект кадров наблюдается в службе участковых, оперативной части и других подразделениях города.

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